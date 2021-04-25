Нашествие смертельно опасных рыб у берегов Турции сняли на видео

В турецких СМИ появились сообщения об активизации рыбы фугу у берегов страны. Напомним, эта рыба считается одной из самых ядовитых в природе. К пляжам Антальи фугу прибыла буквально целыми косяками, так что местные жители уже боятся заходить в воду.

Кроме того, для Средиземного моря фугу в новинку. Прежде ее встречали только в акваториях Индийского и Тихого океанов.

В качестве борьбы с опасностью властями принято решение разрешить неограниченный вылов и уничтожение рыбы. За каждый трофей рыболову даже выплатят 5 лир, сообщает издание Haberler.

По словам зоолога Ильи Гомыранова, фугу относится к семейству иглобрюхих, а на видео представлен один из крупнейших представителей – иглобрюх серебристый. Такие рыбы могут достигать больше метра в длину, при этом они предпочитают поедать моллюсков и ракообразных.

Средиземное море в последнее время особенно страдает от инвазивных видов. Фугу попала в него из Красного моря, куда, в свою очередь, приплыла из Индийского океана. По словам доктора химических наук Дмитрия Мустафина, фугу содержит один из сильнейших ядов. Попадание тетродотоксина в кровь приводит к быстрой гибели. Для этого бывает достаточно даже случайно наступить на рыбу.

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Автор: Олеся Цвирка