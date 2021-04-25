25 апреля 2021
Главная / Мир / За рубежом
За рубежом Опасность

Нашествие смертельно опасных рыб у берегов Турции сняли на видео

03:32 25 апр.  2953 Читайте на: УКР РУС

Местные жители уже боятся заходить в воду.

В турецких СМИ появились сообщения об активизации рыбы фугу у берегов страны. Напомним, эта рыба считается одной из самых ядовитых в природе. К пляжам Антальи фугу прибыла буквально целыми косяками, так что местные жители уже боятся заходить в воду.

Кроме того, для Средиземного моря фугу в новинку. Прежде ее встречали только в акваториях Индийского и Тихого океанов.

В качестве борьбы с опасностью властями принято решение разрешить неограниченный вылов и уничтожение рыбы. За каждый трофей рыболову даже выплатят 5 лир, сообщает издание Haberler.

По словам зоолога Ильи Гомыранова, фугу относится к семейству иглобрюхих, а на видео представлен один из крупнейших представителей – иглобрюх серебристый. Такие рыбы могут достигать больше метра в длину, при этом они предпочитают поедать моллюсков и ракообразных.

Средиземное море в последнее время особенно страдает от инвазивных видов. Фугу попала в него из Красного моря, куда, в свою очередь, приплыла из Индийского океана. По словам доктора химических наук Дмитрия Мустафина, фугу содержит один из сильнейших ядов. Попадание тетродотоксина в кровь приводит к быстрой гибели. Для этого бывает достаточно даже случайно наступить на рыбу.

Фото: © shutterstock.com

Автор: Олеся Цвирка

#фугу #рыба #побережье #Турция #Анталья

Новости

Фильм по сценарию уманского сказочника покажут на фестивале в Сингапуре

18:01 25 апр.

В Луцке ко Дню пограничника состоялся Открытый чемпионат по каратэ

17:57 25 апр.

На Одесчине в колодце обнаружили тела трех мужчин и женщины

17:37 25 апр.

Инженерные подразделения Нацгвардии модернизируют фортификации в районе ООС

17:17 25 апр.

В Черкассах маленькие школьники высадили дубовую рощу

17:01 25 апр.

На заводе в Бразилии произошел взрыв

16:56 25 апр.

Путин и Байден могут встретиться летом

16:36 25 апр.

В Украине в «зеленую» зону карантина пока не вышел ни один из регионов

16:16 25 апр.

В Черкасской области достраивают еще одну амбулаторию

16:00 25 апр.

Россия не решится на войну с Украиной

15:55 25 апр.

В Украине не будут менять модель карантина

15:35 25 апр.

Больше новостей дня

Читайте также:

За рубежом

Нашествие смертельно опасных рыб у берегов Турции сняли на видео

03:32 25 апр.  2953
Крипто

В Турции лопнула крупнейшая криптобиржа

13:26 24 апр.  181
За рубежом

Турция показала, как ее новый боеприпас уничтожает российский «Панцирь» (видео)

20:22 23 апр.  1498
За рубежом

Эрдоган прокомментировал обвинения Турции в геноциде армян

03:55 23 апр.  530
Туризм

Обеспечить украинскими туристами Турцию поручил Шмыгаль

20:33 22 апр.  219
За рубежом

Турция отложила начало туристического сезона

14:44 22 апр.  3269

Самое читаемое

Политика

Проснувшийся Янукович и прячущийся Порошенко: как нардепы спустя семь лет увековечивали Революцию достоинства

14:00 18 фев.  32850

Политика

Перемирие на бумаге: к чему приведет обострение на Донбассе

13:43 15 фев.  18834

Экономика

Какие скелеты в шкафу скрывает от нас Crown Agents

07:45 25 янв.  18356

Точка зрения

Михаил Басараб

Почему победить Суперлигу легче, чем Путина

Игорь Смелянский

Как гражданина США допустили к гостайне Укрпочты

Владимир Фесенко

Почему Путин не вспомнил об Украине

Ольга Пищулина

Как украинцам обрежут субсидии

Виктор Огиенко

Почему у Путина хотят перестать играть в ДНР-ЛНР

Фото Lenta.UA

Видео Lenta.UA

Опрос Lenta.UA

Собираетесь ли Вы делать прививку от коронавируса?

Участвовать

Использование материалов сайта разрешается только при условии ссылки на Lenta.UA (для интернет-изданий - гиперссылки, открытой для индексации).