Молдавский ювелир метнул в толпу килограмм золотых украшений (видео)

Предприниматель решил весьма оригинально отметить открытие магазина.
Хозяин молдавского ювелирного завода Milenium в ходе новогодней акции в Кишиневе и бросил в толпу покупателей килограмм золота. Подробностями промоакции поделились в Instagram завода.
«Мы решили не тратить полтора миллиона на рекламу, – объявил предприниматель, который был в костюме Деда Мороза в сопровождении двух снегурочек, – а хотим раздать золотые украшения людям».
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Бизнесмен пожелал собравшимся счастья в новом году, после чего достал из мешка упакованные в пакеты украшения и начал швырять их в толпу.
Сразу началась давка, люди визжали, толкались, пытались поймать пакетики с драгоценностями, ползали по асфальту в поисках золотых предметов. Пользователи социальных сетей не оценили такой акт щедрости, назвав произошедшее «мерзостью».
Фото: скриншот с видео
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