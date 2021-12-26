26 декабря 2021
Главная /Мир /За рубежом
За рубежомПиар-акция

Молдавский ювелир метнул в толпу килограмм золотых украшений (видео)

10:33 26 дек 2021.  2071Читайте на: УКРРУС

Предприниматель решил весьма оригинально отметить открытие магазина.

Хозяин молдавского ювелирного завода Milenium в ходе новогодней акции в Кишиневе и бросил в толпу покупателей килограмм золота. Подробностями промоакции поделились в Instagram завода.

«Мы решили не тратить полтора миллиона на рекламу, – объявил предприниматель, который был в костюме Деда Мороза в сопровождении двух снегурочек, – а хотим раздать золотые украшения людям».

Читайте также: В США на шоссе выбросили миллион долларов наличными (Фото)

Бизнесмен пожелал собравшимся счастья в новом году, после чего достал из мешка упакованные в пакеты украшения и начал швырять их в толпу.

Сразу началась давка, люди визжали, толкались, пытались поймать пакетики с драгоценностями, ползали по асфальту в поисках золотых предметов. Пользователи социальных сетей не оценили такой акт щедрости, назвав произошедшее «мерзостью».

Фото: скриншот с видео

Читайте также: В США из грузовика на ходу выпали десятки тысяч долларов

Алеся Цвирка
#ювелир#драгоценности#золото#Кишинев#украшения

Новости

Болезнь, при которой в пять раз чаще умирают от COVID, определили ученые

16:05 26 дек 2021.

Для украинских работодателей с нового года приготовили новые штрафы – за придется поплатиться

15:35 26 дек 2021.

В Кремле назвали вопрос жизни и смерти для России в связи с Украиной

15:02 26 дек 2021.

Народные приметы на Новый год – как его встретишь, так и проведешь

14:33 26 дек 2021.

Деды Морозы устроили вечерний мотопробег в Одессе (видео)

13:33 26 дек 2021.

Экс-канцлер Австрии Курц покидает родину ради высокооплачиваемой работы

13:03 26 дек 2021.

С постановкой на воинский учет беременных и кормящих матерей определились в Минобороны

12:34 26 дек 2021.

Самые важные достижения страны в 2021 году назвали украинцы

12:02 26 дек 2021.

Минздрав обнародовал ковид-статистику по Украине за минувшие сутки

11:35 26 дек 2021.

Молдавский ювелир метнул в толпу килограмм золотых украшений (видео)

10:33 26 дек 2021.

Правила обращения с новогодней елкой – типичные ошибки и полезные советы

09:33 26 дек 2021.

Больше новостей дня

Читайте также:

Происшествия

В США на шоссе выбросили миллион долларов наличными (Фото)

08:27 06 май 2020.  3203
Курьезы

В США из грузовика на ходу выпали десятки тысяч долларов

15:43 30 апр 2019.  1343
За рубежом

Молдавский ювелир метнул в толпу килограмм золотых украшений (видео)

10:33 26 дек 2021.  2071
Наука и технологии

Древние украшения викингов с необычными узорами впервые покажут людям (Фото)

16:30 20 дек 2021.  2221
За рубежом

Японцы выбрали иероглиф – символ 2021 года

22:55 15 дек 2021.  1040
История

Две диадемы Жозефины Бонапарт ушли с молотка

07:53 09 дек 2021.  2585

Самое читаемое

За рубежом

Поляки выказали свое отношение к военной помощи Украине в случае большой войны с РФ

21:50 05 дек 2021.  30946

Крым

Турция нанесла сильный удар Путину

15:15 10 окт 2021.  61686

Политика

Разумков назвал самого результативного президента за годы независимости

05:35 27 авг 2021.  57752

Точка зрения

Алексей Кущ

Высокие цены на энергоресурсы или будущее Украины

Виктор Небоженко

Новогодние сны Зеленского

Ярослав Макитра

Каждому руководителю Украины - по статье

Андрей Глухенький

Кремль повышает ставки с Западом: что делать Украине в этой геополитической игре

Ярослав Березань

Зеленый туризм - лекарство от ностальгии

Фото Lenta.UA

Видео Lenta.UA

Опрос Lenta.UA

Как и где вы планируете праздновать Новый год?

Участвовать

Использование материалов сайта разрешается только при условии ссылки на Lenta.UA (для интернет-изданий - гиперссылки, открытой для индексации).