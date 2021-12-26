Молдавский ювелир метнул в толпу килограмм золотых украшений (видео)

Хозяин молдавского ювелирного завода Milenium в ходе новогодней акции в Кишиневе и бросил в толпу покупателей килограмм золота. Подробностями промоакции поделились в Instagram завода.

«Мы решили не тратить полтора миллиона на рекламу, – объявил предприниматель, который был в костюме Деда Мороза в сопровождении двух снегурочек, – а хотим раздать золотые украшения людям».

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Бизнесмен пожелал собравшимся счастья в новом году, после чего достал из мешка упакованные в пакеты украшения и начал швырять их в толпу.

Сразу началась давка, люди визжали, толкались, пытались поймать пакетики с драгоценностями, ползали по асфальту в поисках золотых предметов. Пользователи социальных сетей не оценили такой акт щедрости, назвав произошедшее «мерзостью».

Фото: скриншот с видео

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